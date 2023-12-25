В России продлили запрет на въезд грузовиков из Евросоюза

В России продлили запрет на въезд грузовиков из Евросоюза
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы. Сообщение об этом опубликовано в его официальном телеграм-канале.

«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения, — говорится в публикации. — Исключение, как и прежде, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, теперь ограничение не будет распространяться на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований».

Запрет, запланированный в августе прошлого года, был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами. Он не коснулся польских перевозчиков, въезжающих на территорию Калининградской области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter