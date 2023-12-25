В России продлили запрет на въезд грузовиков из Евросоюза

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы. Сообщение об этом опубликовано в его официальном телеграм-канале.



«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения, — говорится в публикации. — Исключение, как и прежде, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, теперь ограничение не будет распространяться на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований».