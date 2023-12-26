МВД РФ объявило в розыск создателя сериала про Масяню

Признанный в России иностранным агентом создатель мультфильма «Масяня» Олег Куваев объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на картотеку ведомства.

Напомним, аниматор был признан иноагентом в минувшую пятницу, 22 декабря. В рамках какого уголовного дела он объявлен в розыск, не уточняется.

Ранее в Минюсте отмечали, что создатель «Масяни» выступал против СВО, участвовал в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ, а также «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, ВС РФ».