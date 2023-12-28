СМИ: водители Госдумы и Совфеда вышли на работу на отечественных машинах

В четверг, 28 декабря, водители управления делами президента, которые перевозят в том числе депутатов Госдумы и сенаторов, приступили начали работать на отечественных автомобилях. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы Денис Парфенов.

«Управление делами президента, осуществляющее в том числе транспортное обслуживание Госдумы и Совета Федерации, переходит на отечественные автомобили Lada Vesta», — сообщил Парфенов в своем телеграм-канале, уточнив, что «сегодня первый день, когда водители вышли на работу уже на российских машинах».

Напомним, в регионах парламентарии также должны будут пользоваться автомобилями российской сборки.