Журналист немецкой газеты Die Zeit рассказал, как пересекал границу через мост в Советске

Журналист немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туманн написал о том, как он пересекал пешком российско-литовскую границу через мост Королевы Луизы в Советске. Статья под названием «Психологическая война в Тильзите» вышла на сайте издания в среду, 10 января.



Корреспондент немецкого СМИ направлялся из Калининградской области в Литву, купив в регионе полкило тильзитского сыра. В соседней республике его ожидал водитель. В статье журналист заявляет, что сотрудница таможни на российском пункте пропуска вела себя «относительно дружелюбно» и пошутила по поводу сыра, но прохождение паспортного контроля заняло порядка двух часов. Сначала мужчину отвели в помещение «с информационными табличками ФСБ». Там его вещи и багаж других находившихся внутри путешественников досмотрели с привлечением служебной собаки.

Туманн утверждает, что после этого представитель ФСБ отвел его в другое помещение, где задал ряд вопросов по заранее составленному списку. «Где вы живете в Москве (как указано на сайте Die Zeit, Михаэль Туманн руководит корпунктом Die Zeit в столице РФ — прим. „Нового Калининграда“)? А в Берлине? О чем пишете? Экономика, общество, политика? Вы едете на Украину? У вас есть контакты с западными военными или спецслужбами? У вас есть семья? Чем вы занимаетесь в Москве? У вас там корпункт? Где?» — привел детали беседы корреспондент. Затем журналисту вернули паспорт. Еще одна сотрудница, по словам автора статьи, проверила у него визу, после чего ему позволили пересечь границу.