Президент Польши решил помиловать недавно задержанного экс-главу МВД

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что начинает процедуру помилования бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика в надежде смягчить напряженность в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Дуда объявил о своем решении в телеобращении. Рядом с ним в кадре находились жены задержанных бывших чиновников. Сообщений о том, как относятся к таким планам в правительстве Польши, пока не поступало, отмечает информагентство.

Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика задержали в президентском дворце в Варшаве 9 января. Восемь лет назад они были приговорены к трем с половиной годам тюрьмы по статье о превышении полномочий на фоне «земельного скандала». В 2015 году Анджей Дуда в должности президента помиловал политиков. Его действия оспорили, однако дальнейшего развития разбирательство не получило.

В декабре 2023 года суд вынес в отношении Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика окончательный приговор, не подлежащий обжалованию. Политики получили по два года лишения свободы. После задержания бывших чиновников в Варшаве прошли протесты. Анджей Дуда заявлял, что считает приговор суда нарушающим Конституцию.

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