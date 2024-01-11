Президент Польши решил помиловать недавно задержанного экс-главу МВД

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что начинает процедуру помилования бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика в надежде смягчить напряженность в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.



Дуда объявил о своем решении в телеобращении. Рядом с ним в кадре находились жены задержанных бывших чиновников. Сообщений о том, как относятся к таким планам в правительстве Польши, пока не поступало, отмечает информагентство.

Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика задержали в президентском дворце в Варшаве 9 января. Восемь лет назад они были приговорены к трем с половиной годам тюрьмы по статье о превышении полномочий на фоне «земельного скандала». В 2015 году Анджей Дуда в должности президента помиловал политиков. Его действия оспорили, однако дальнейшего развития разбирательство не получило.