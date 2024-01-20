Литва планирует увеличить оборонный бюджет с помощью займов у граждан страны

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Литва рассматривает возможность увеличить оборонный бюджет с помощью гособлигаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на телекомпанию LRT .

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте предложила гражданам подумать: хранить деньги в носке или инвестировать в вооруженные силы. «Есть способы, например, взять деньги в кредит у населения. Я слышала критику идеи таких облигаций, но ведь есть немало финансов, которые хранят люди. Может, лучше все-таки не в носке держать, а вложить в танк», — сказала Армонайте.

Она отметила, что государство вряд ли установит высокие проценты, но, по ее мнению, литовцы отнесутся к этому с пониманием. поскольку добровольно поддерживают Украину.

Как уточняет информагентство, Минэкономики Литвы ищет варианты увеличения финансирования оборонных нужд до 3% от ВВП. Финансирование нацобороны Литвы в 2024 году составит 2,75% от ВВП.

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