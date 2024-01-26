В Кремле объяснили, зачем Путин посадил Алиханова в свою машину во время визита в регион

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему в ходе визита в Калининградскую область Владимир Путин посадил губернатора региона Антона Алиханова в свою машину. Об этом пишут «Ведомости».

«Владимир Владимирович каждый раз, когда посещает регионы, приглашает губернатора в свою машину. Он использует время переездов, а там, в Калининграде, аэропорт далеко от города, это время переиспользуется тоже эффективно. Просто для того, чтобы получить от губернатора полную информацию о положении дел в регионе», — пояснил Песков.

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Напомним, визит Владимира Путина в Калининград состоялся в четверг, 25 января.



