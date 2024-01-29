Путин отказался от участия в предвыборных дебатах

Президент Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Об этом в понедельник, 29 января, журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент не участвует в предвыборных дебатах», — передает «Интерфакс» слова Пескова.Выборы президента России пройдут 15–17 марта. В них будут участвовать лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Все они уже получили кандидатские удостоверения. Подписи в ЦИК также подал штаб действующего главы государства Владимира Путина. Штаб председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича продолжает сбор подписей.