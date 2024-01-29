Путин отказался от участия в предвыборных дебатах

Путин отказался от участия в предвыборных дебатах
Владимир Путин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Об этом в понедельник, 29 января, журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент не участвует в предвыборных дебатах», — передает «Интерфакс» слова Пескова.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. В них будут участвовать лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Все они уже получили кандидатские удостоверения. Подписи в ЦИК также подал штаб действующего главы государства Владимира Путина. Штаб председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича продолжает сбор подписей.

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