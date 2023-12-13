Дома, в море, в СИЗО: как и где можно будет проголосовать на выборах президента РФ в Калининграде

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В 2024 году в России пройдут выборы президента. В первый раз в истории страны они будут многодневными — с 15 по 17 марта. Пока о них известно относительно немного: о намерении пойти баллотироваться на высшую должность заявил только один кандидат — действующий глава государства Владимир Путин (как это повелось в российской политической практике, его пришлось немного «поуговаривать»). В среду, 13 декабря, в областном избиркоме состоялась пресс-конференция, во время которой председатель организации Инесса Винярская рассказала, как будут организованы выборы в Калининградской области. Подробности — в материале «Нового Калининграда».

Как можно проголосовать в Калининградской области?

Можно проголосовать на избирательном участке (всего в Калининградской области их будет 563), для маломобильных категорий граждан предусмотрена возможность домашнего голосования, в удаленные поселения, где нет постоянных пунктов для выборов, собираются отправить сотрудников избиркома для организации голосования на местах. В Калининградской области планируют сделать шесть временных пунктов голосования (в СИЗО и больницах), также в регионе вновь готовы организовать выборы прямо на судах на моряков. Существует также возможность удаленного голосования для людей, которые по каким-либо причинам будут далеко от места своей прописки: для этого в сроки с 29 января по 11 марта надо подать заявку и указать, на какой именно участок страны избиратель сможет прийти. Заявка подается через МФЦ, территориальную избирательную комиссию или личный кабинет на портале «Госуслуги», за десять дней до выборов можно оставить ее на самом участке.

Есть ли возможность электронного голосования?

О том, смогут ли калининградцы голосовать через интернет, станет известно на следующей неделе. В случае положительного решения данного вопроса сроки подачи заявок будут теми же, что и для голосующих не по прописке: с 29 января по 11 марта. Заявку можно будет подать только через портал «Госуслуги».

В областном избиркоме уверяют, что система электронного голосования не предоставляет возможности для махинаций, и напоминают, что попытка избирателя проголосовать на нескольких участках по закону влечет за собой уголовное преследование.

Будет ли на участках вестись видеонаблюдение?

Будут применяться две формы видеоконтроля: видеонаблюдение и видеофиксация, 326 участков планируют оборудовать камерами с круглосуточной записью с выводом изображения на служебный портал, доступ к которому будут иметь члены комиссии, наблюдатели, сами кандидаты и выдвинувшие их партии. В оставшихся 237 участках планируют в круглосуточном режиме вести видеофиксацию с двух регистраторов. «Так что ни один участок не останется без соответствующего глаза», — уточнила председатель облизбиркома.







Как власти планируют извещать о выборах?

Представителей избирательных комиссии обязали ходить по квартирам и рассказывать людям о грядущих выборах, они должны будут знакомить горожан с кандидатами и процедурой голосования.

Как стать наблюдателем?

Как объяснили «Новому Калининграду» в облизбиркоме, перечень наблюдателей формируют сами кандидаты или выдвинувшие их партии. К каждому участку может быть прикреплено не более трех наблюдателей, которые по действующим правилам не могут находиться в полном составе во время голосования, а должны попеременно сменять друг друга. Помимо того — в общественной палате будет демонстрироваться прямая трансляция с участков, оснащенных видеонаблюдением.

Кто еще может баллотироваться на выборы?

Пока никто из представителей так называемой «системной» (часто это слово употребляется как синоним «подконтрольной власти») оппозиции не озвучил желания баллотироваться на выборы. Представители политических партий ждут съездов, большая часть из которых запланирована на вторую половину декабря. Тем не менее федеральные СМИ делают осторожные прогнозы о том, кто может пойти на выборы. «Ведомости» со ссылкой на близкие к Госдуме источники сообщают, что от КПРФ на выборы может пойти Николай Харитонов (напомним, он уже выдвигался на пост президента в 2004 году), ЛДПР могут выдвинуть нового главу партии Леонида Слуцкого, «Новые люди» — Алексея Нечаева, либеральная «Гражданская платформа» — Бориса Надеждина. По данным «Ведомостей», «Справедливая Россия — За правду» откажется от выдвижения своего кандидата, а поддержит Путина.

Что касается несистемной оппозиции — в России ее больше нет.

Могут ли пойти на выборы представители непарламентских партий?

Могут, но они должны набрать по 100 тысяч подписей за своего представителя. Всего в стране сейчас существует 25 таких политических объединений. Уже стало известно о том, что в партии «Яблоко» заявили о желании отправить на выборы своего бессменного лидера — Григория Явлинского, но при условии, если его кандидатуру поддержит съезд.

Когда станет известен окончательный перечень кандидатов и итоги выборов?

Окончательный перечень допущенных к выборам кандидатов станет известен десятого февраля, итоги выборов должны быть подведены не позднее 28 марта.

Текст: Павел Каменев, фото: Виталий Невар / Новый Калининград