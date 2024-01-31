Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за преступления против госбезопасности. Об этом сообщает «Коммерсант». Среди прочего, мера может применяться за распространение информации об армии, которую власти сочтут недостоверной.



Законопроект был внесен в Госдуму 22 января, его авторами стали 395 депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Первое чтение документ прошел 24 января. Изменения вносятся в две статьи УК РФ — о распространении фейков об армии (ст. 207.3) и о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4).

Законопроект позволяет конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ. Также становится возможным по решению суда лишать почетных званий за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.