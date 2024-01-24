Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ принят в первом чтении

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В среду, 24 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом пишет «Интерфакс».

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий за следующие преступления: распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Как отмечает информагентство, авторами инициативы стали 395 депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным. Документ был внесен в Госдуму 22 января.

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