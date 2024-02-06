Гражданина Польши обвинили в шпионаже в пользу России, ему грозит до 15 лет колонии. Об этом сообщили в национальной прокуратуре, пишут «Ведомости» со ссылкой на Польское радио.



Обвинительные заключение в отношении мужчины было направлено в суд. По данным прокуратуры, по поручению лиц, работающих в интересах российской разведки, он устанавливал контакты с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Кроме того, обвиняемый вовлекал политиков в «распространение российской пропаганды, дезинформации и провокаций».

Также мужчину обвиняют в нарушении закона об обороте наркотических средств и подделке документов. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В декабре сообщалось, что польский окружной суд города Люблин признал виновными 14 граждан России, Белоруссии и Украины по делу о шпионаже в пользу России. По данным следствия, лидер группировки координировал ее работу через мессенджер Telegram.