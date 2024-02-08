ЦИК: в бюллетене на выборах президента РФ будет четыре кандидата

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В избирательном бюллетене на выборах президента России будет четыре кандидата. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами на предстоящих выборах действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина, главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы от фракции КПРФ Николая Харитонова.

Выборы президента РФ пройдут в течение трёх дней — с 15 по 17 марта текущего года.

Выдвиженцу от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину и председателю партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу отказали в регистрации кандидатами на выборы президента РФ.

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