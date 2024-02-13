Суд заменил Кагарлицкому* штраф на срок в колонии за оправдание терроризма

Апелляционный военный суд изменил наказание *Борису Кагарлицкому (включен в перечень экстремистов и террористов, признан в РФ иноагентом) со штрафа на лишение свободы. Социологу назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».



«Таким образом апелляционный суд удовлетворил представление государственного обвинителя на приговор Кагарлицкому», — отмечает информагентство.

Как сообщалось, Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря 2023 года приговорил Бориса Кагарлицкого к штрафу в 609 тысяч рублей с лишением права создавать и администрировать интернет-ресурсы на два года. Находившийся до этого под стражей социолог был освобожден в зале суда.

Гособвинение не согласилось с приговором и внесло апелляционное представление, в котором попросило ужесточить Кагарлицкому наказание, назначив ему пять с половиной лет колонии общего режима. Такое наказание прокуратура запрашивала в суде первой инстанции.