Суд заменил Кагарлицкому* штраф на срок в колонии за оправдание терроризма

Все новости по теме: Иностранные агенты

Апелляционный военный суд изменил наказание *Борису Кагарлицкому (включен в перечень экстремистов и террористов, признан в РФ иноагентом) со штрафа на лишение свободы. Социологу назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».

«Таким образом апелляционный суд удовлетворил представление государственного обвинителя на приговор Кагарлицкому», — отмечает информагентство.

Как сообщалось, Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря 2023 года приговорил Бориса Кагарлицкого к штрафу в 609 тысяч рублей с лишением права создавать и администрировать интернет-ресурсы на два года. Находившийся до этого под стражей социолог был освобожден в зале суда.

Гособвинение не согласилось с приговором и внесло апелляционное представление, в котором попросило ужесточить Кагарлицкому наказание, назначив ему пять с половиной лет колонии общего режима. Такое наказание прокуратура запрашивала в суде первой инстанции.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter