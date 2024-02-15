В Латвии вступили в силу поправки о конфискации машин с российскими номерами

В Латвии вступили в силу поправки о конфискации автомобилей с российскими номерами. Об этом пишет РБК со ссылкой на Минтранс республики.

Согласно поправкам к закону о дорожном движении, водители автомобилей из РФ должны были зарегистрировать их в Латвии или вывезти из страны не позднее 14 февраля 2024 года. Если после этого срока будет обнаружено, что незарегистрированный автомобиль из России выезжал на дороги в Латвии, его конфискуют.

Владельца машины обяжут выплатить штраф в размере от 150 до 400 штрафных единиц. Как уточняет издание, одна единица равна пяти евро. Конфискованный автомобиль, согласно решению латвийских властей, безвозмездно передадут Украине.

Исключение из правил предусмотрено для автомобилей дипломатов и тех, кто едет через страну транзитом. В последнем случае въехать в Латвию разрешено только один раз, находиться там можно не более суток. При этом водитель должен доказать, что его транспорт внесен в базу данных Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).