Минюст признал Олега Тинькова иностранным агентом

Минюст РФ объявил иностранным агентом основателя и бывшего владельца «Тинькофф-банка» Олега Тинькова. Об этом сообщает «Коммерсант».



В министерстве пояснили, что бизнесмен распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против специальной военной операции на Украине. Также в реестр внесены актер Никита Кукушкин, литературный критик Анна Наринская, философ Юлия Синеокая и директор организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.

В октябре 2022 года Олег Тиньков сообщил, что отказался от российского гражданства. Бизнесмен уехал из страны. В июле 2023 года Великобритания сняла с него санкции. Речь шла о заморозке активов и запрете на оказание трастовых услуг.