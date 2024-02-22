Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень экстремистов и террористов

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Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева* (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РБК. Ранее журналист был объявлен в России в розыск по уголовной статье.

Евгению Киселеву 67 лет. Он был одним из основателей программы «Вести». В 1992-2003 годах вел программу «Итоги». Занимал руководящие должности в телекомпании НТВ, откуда ушел после смены собственников. Впоследствии работал на ТВС, вел программы на «Эхе Москвы» и RTVI.

В 2009 году журналист переехал на Украину, где до 2016 года работал на телеканале «Интер». До 2022 года вел авторскую передачу «Реальная политика с Евгением Киселевым» на канале «Украина 24». Сейчас занимается собственным YouTube-каналом.

«Осенью 2004 года он поддержал украинскую „Оранжевую революцию“, а также неоднократно критиковал российские власти из-за референдума в Крыму в 2014-м и начала специальной военной операции на Украине в 2022-м», — указывает издание.

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