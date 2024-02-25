Избирком: досрочное голосование на калининградских судах начнется с 26 февраля

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Досрочное голосование на выборах президента начнется на калининградских морских судах с 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Речь идет о судах, которые в дни основного голосования будут находиться в плавании. По данным облизбиркома, на 22 февраля было сформировано 17 избирательных участков, на которых, по предварительным данным, смогут проголосовать более 800 человек.

«Конкретные дата и время проведения голосования устанавливаются судовой участковой избирательной комиссией по согласованию с капитаном судна и соответствующей ТИК. Первая дата голосования уже определена — 26 февраля оно состоится на избирательном участке № 710 (морской буксир „Балхан“)», — отметили в пресс-службе.

В России досрочное голосование на выборах президента началось в отдаленных, труднодоступных местностях и на судах 25 февраля. Как пишет «Коммерсант», члены избиркомов посетят метеостанции, полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. Они будут передвигаться на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ. На их проведение выделяют 33,2 млрд рублей. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: самовыдвиженца Владимира Путина, Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владислава Даванкова от «Новых людей».

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