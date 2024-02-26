Калининградская область становится частью Ленинградского военного округа

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Президент РФ Владимир Путин утвердил новое военно-административное деление Российской Федерации. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации в понедельник, 26 февраля.

Согласно документу, в состав Ленинградского военного округа войдут Калининградская, Мурманская, Новгородская, Архангельская, Вологодская и Псковская области, Ненецкий автономный округ, Карелия, Коми и Санкт-Петербург.

К Московскому округу отнесены Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, а также Москва.

Южный военный округ — в административных границах Адыгеи, Дагестана, Донецкой народной республики, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Луганской народной республики, Северной Осетии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, а также Севастополя.

Границы Центрального военного округа включают Республику Алтай, Башкирию, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Тыву, Удмуртию, Хакасию, Чувашию, Алтайский, Красноярский и Пермский края, Иркутскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Свердловскую, Томскую, Тюменскую, Ульяновскую и Челябинскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО.

Восточный военный округ определен в административных границах Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.

Указ вступает в силу с 1 марта 2024 года.

Ленинградский и Московский военные округа существовали до сентября 2010 года.

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