В Латвии голосование на выборах президента РФ приравняли к поддержке СВО

Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что власти республики не могут запретить россиянам голосовать на выборах президента России. Она напомнила, что посольство РФ в Латвии юридически является территорией России. При этом министр заявила, что голосование на выборах будет приравнено латвийскими властями к поддержке СВО. Об этом пишет «Коммерсант».



Она добавила, что желающим прийти на выборы следует учитывать положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку конфликта на Украине. Как пояснила Инесе Либиня-Эгнере, республика не поддержит эти президентские выборы, поскольку Кремль хочет провести их и на присоединенных к России территориях. В связи с этим МИД Латвии вместе с главами МИД Литвы и Эстонии подготовит совместную ноту протеста, где выразит свою позицию по этому вопросу.