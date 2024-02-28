В Латвии голосование на выборах президента РФ приравняли к поддержке СВО

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Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что власти республики не могут запретить россиянам голосовать на выборах президента России. Она напомнила, что посольство РФ в Латвии юридически является территорией России. При этом министр заявила, что голосование на выборах будет приравнено латвийскими властями к поддержке СВО. Об этом пишет «Коммерсант».

Она добавила, что желающим прийти на выборы следует учитывать положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку конфликта на Украине. Как пояснила Инесе Либиня-Эгнере, республика не поддержит эти президентские выборы, поскольку Кремль хочет провести их и на присоединенных к России территориях. В связи с этим МИД Латвии вместе с главами МИД Литвы и Эстонии подготовит совместную ноту протеста, где выразит свою позицию по этому вопросу.

Совет Федерации РФ назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: самовыдвиженца Владимира Путина, Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владислава Даванкова от «Новых людей». Как отмечает «Коммерсант», голосование за рубежом пройдет на 288 избирательных участках в 144 странах, а также в городе Байконур.

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