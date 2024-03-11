Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах иноагентов

Все новости по теме: Иностранные агенты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным агентам в России размещать рекламу физических и юридических лиц на своих платформах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Документом вносятся изменения в статью 11 ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», закрепляя в ней нормы о соблюдении иностранным агентом ограничений и запретов, предусмотренных ФЗ «О рекламе». Запрет касается любых платформ: сайтов, блогов и соцсетей. Также закон запрещает СМИ или профильным агентствам рекламировать иноагентов.В частности, под действие документа подпадают рекламные материалы, в которых дается ссылка на ресурс иностранного агента. 

Штраф за размещение рекламы на своих ресурсах по заказу иноагентов составит для граждан до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. В случае двукратного привлечения к административной ответственности иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы. Штрафы для рекламных компаний и СМИ составят до 300 тыс. руб.

Напомним,  закон, запрещающий иностранным агентам размещать рекламу физических и юридических лиц, был принят Госдумой в окончательном чтении в среду, 28 февраля.  Совет Федерации единогласно одобрил документ 6 марта. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter