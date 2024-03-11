Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным агентам в России размещать рекламу физических и юридических лиц на своих платформах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Документом вносятся изменения в статью 11 ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», закрепляя в ней нормы о соблюдении иностранным агентом ограничений и запретов, предусмотренных ФЗ «О рекламе». Запрет касается любых платформ: сайтов, блогов и соцсетей. Также закон запрещает СМИ или профильным агентствам рекламировать иноагентов.В частности, под действие документа подпадают рекламные материалы, в которых дается ссылка на ресурс иностранного агента.

Штраф за размещение рекламы на своих ресурсах по заказу иноагентов составит для граждан до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. В случае двукратного привлечения к административной ответственности иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы. Штрафы для рекламных компаний и СМИ составят до 300 тыс. руб.



Напомним, закон, запрещающий иностранным агентам размещать рекламу физических и юридических лиц, был принят Госдумой в окончательном чтении в среду, 28 февраля. Совет Федерации единогласно одобрил документ 6 марта.

