Швеция официально вступила в НАТО

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу. Об этом пишет в четверг, 7 марта, «Коммерсант» со ссылкой на сообщение Госдепартамента США.



Скандинавская страна официально стала 32 членом военного альянса. «7 марта 2024 года условия вступления в силу, изложенные во второй статье протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору, были выполнены. Соответственно, протокол вступил в силу 7 марта 2024 года», — говорится в протоколе на сайте Госдепартамента.

Заявку о вступлении в Североатлантический альянс Швеция подала одновременно с Финляндией — 18 мая 2022 года. Финляндия присоединилась к блоку 4 апреля 2023 года. Оба государства отказались от многолетней политики военного нейтралитета и подали заявки в альянс на фоне российской военной операции на Украине. В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия отреагирует на решения Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. В декабре он заявил об этом еще раз.