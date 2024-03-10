Власти Литвы насчитали 50 машин с номерами РФ, которым грозит конфискация

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Около 50 автомобилей с государственными регистрационными номерами РФ продолжают находиться в Литве. С понедельника, 11 марта, грозит конфискация таких транспортных средств. Об этом, как сообщает ТАСС, в эфире национального радио LRT заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

«Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, еще сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках», — сказала она.

В начале марта таможенный департамент предупредил, что транспортные средства с российскими номерами должны покинуть территорию республики до 11 марта. Владельцы должны до 11 марта перерегистрировать их в Литве, в противном случае машина подлежит конфискации, а владельцу грозит штраф в размере от 200 до 6 тыс. евро.

Предусмотрены исключения для автомобилей дипломатического корпуса и транспортных средств, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из нее. Им разрешено находиться на территории Литвы в течение 24 часов.



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