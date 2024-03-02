Таможня Литвы: автомобили с регистрацией в РФ должны покинуть нашу страну до 11 марта

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Автомобили с российскими номерами должны покинуть Литву и всю территорию Евросоюза до 11 марта 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте таможни Литовской республики.

«По данным литовской таможни, на территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС. С 11 марта лица, у которых будут автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежат ответственности, предусмотренной статьей 515 КоАП, предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля», — подчеркивается в сообщении литовской стороны.

Как уточняется в информации, исключение распространяется на россиян, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее на транспортных средствах, зарегистрированных в России, по упрощенному транзитному документу (СТД). При этом транзит через территорию Литвы не должен превышать 24 часов.

Напомним, в сентябре Еврокомиссия сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок. После этого въезд на авто с российскими номерами запретили НорвегияФинляндияЭстонияЛитваЛатвия и Польша

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