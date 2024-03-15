Путин проголосовал на выборах президента России онлайн

Владимир Путин проголосовал на выборах президента России в онлайн-режиме. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.



Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Они впервые проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое доступно почти в трети регионов страны, в том числе в Калининградской области.

Голоса участников ДЭГ на выборах президента России будут в итоге учитываться по территориальному признаку, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного избиркома.