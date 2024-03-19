Суд запретил пользоваться связью пенсионерке, залившей зеленкой бюллетени

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Зеленоградский суд ввел ограничительные меры против пенсионерки, залившей зеленкой урну с бюллетенями. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, днем 16 марта во время выборов президента 64-летняя женщина пришла на избирательный участок в Зеленоградске, подошла к урне для голосования и залила в нее красящую жидкость зеленого цвета, испортив находившиеся в избирательном ящике бюллетени. 17 марта пенсионерка была задержана по подозрению в совершении данного преступления.

Обратившийся в суд с ходатайством о мере пересечения следователь указал, что женщина подозревается в совершении преступления средней тяжести, направленного против конституционных прав и свобод человека и гражданина, что указывает на повышенную общественную опасность содеянного.

В итоге Зеленоградский районный суд запретил пенсионерке «отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; общаться с 46-летним П., поскольку он не пускал сотрудников полиции на придомовую территорию, где находилась подозреваемая, тем самым препятствуя ее задержанию». Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее областные власти заявили, что, по словам пенсионерки, она решила вылить зеленку в урну для голосования из-за телефонных мошенников. «Суть преступный схемы состояла в том что злоумышленники, выдавая себя за следователей правоохранительных органов, понуждали доверчивых граждан участвовать в якобы спецоперации по выявлению «поддельных бюллетеней» путем обливания их специальным красителем», — пояснили в пресс-службе правительства региона. Позже глава областного избиркома сообщила, что залитые зеленкой бюллетени из Зеленоградска учли при подсчете голосов, поскольку бумаги «подсохли», и на них стали видны галочки, проставленные избирателями. 

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