Винярская назвала число выехавших за рубеж россиян, голосовавших на границе

Винярская назвала число выехавших за рубеж россиян, голосовавших на границе
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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На границе с Калининградской областью проголосовали почти две тысячи россиян, временно проживающих за границей. Об этом во время пресс-конференции утром 18 марта сообщила председатель регионального Избиркома Инесса Винярская.

«У нас было пять пунктов, — пояснила Винярская. — В течение трех дней они все работали. Чуть менее двух тысяч, а именно 1902 человека проголосовали за все дни на этих пяти пунктах».

По словам Винярской, на голосование приезжали из Латвии, Литвы, Эстонии и Германии.

«Насчет Польши не помню, потому что это их право было. Кто хотел рассказать свою историю, а историй было много, как и слов благодарности. Мои коллеги, которые работали на этих пунктах, услышали, конечно, многое. Я говорила, говорю и буду говорить, что решение образовать эти пункты и дать возможность проголосовать российским гражданам, проживающим за рубежом, было очень правильное. Люди приезжали, голосовали и говорили „спасибо“», — добавила председатель облизбиркома.

Действующий президент России Владимир Путин на состоявшихся трехдневных выборах набрал 85,44% голосов. Эту информацию подтвердила на пресс-конференции в понедельник, 18 марта, глава Областного избиркома Инесса Винярская.

За Путина свой голос отдали 508 100 избирателей. На втором месте Владислав Даванков с 5,86% (34 822 голоса), далее следуют Николай Харитонов (3,62%, 21 511 голосов) и Леонид Слуцкий (3,13%, 18 598 голосов).

Явка составила 70,74%, это 596 164 избирателей.

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