ЦИК завершил подсчет голосов на выборах президента РФ

ЦИК обработал 100% протоколов на президентских выборах. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов, сообщает «Коммерсант».



Николай Харитонов от КПРФ, по окончательным результатам, получает 4,31% голосов, Владислав Даванков от «Новых людей» — 3,85%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,2%. По данным на 18:00 мск, явка по всем регионам составила 74,22%, явка зарегистрированных в ДЭГ избирателей — 94%.

В Калининградской области Владимир Путин по результатам обработки 100% протоколов получил 85,44% голосов. На втором месте в регионе — Владислав Даванков, которого поддержали 5,86% избирателей (34 822 человека). Николай Харитонов набрал 3,62% (21 511 голосов), Леонид Слуцкий — 3,13% (18 598 голосов). Явка в Калининградской области оказалась ниже, чем в целом по стране. С учетом дистанционного голосования она составила 70,74%. По данным избиркома, в регионе проголосовали 596 164 человека.

Владимир Путин вступит в должность президента в пятый раз. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что за него проголосовало рекордное количество граждан — 75,9 млн. На президентских выборах 2018 года этот показатель составлял 56,4 млн человек.