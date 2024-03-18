Путин — и точка: как проголосовали на выборах президента в Калининграде и области

От президентских выборов в Калининградской области вряд ли кто-то ожидал интриг. По итогам трехдневного голосования 71-летний Владимир Путин, избиравшийся в пятый раз, получил 85,44%. Это несколько ниже общероссийского результата: по предварительным данным ЦИК РФ, действующий глава государства набрал в целом по стране 87,32%. Самым протестным в регионе оказался Калининград, а самым «патриотичным» — Мамоновский округ. Рассказываем, как распределились голоса в муниципалитетах и какой в них была явка.

Первые трехдневные выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Помимо очного голосования в 29 регионах было организовано дистанционное: желающие воспользоваться такой формой могли подать заявление через портал госуслуг. В Калининградской области, по данным ГАС «Выборы», за самовыдвиженца Владимира Путина отдали свой голос в общей сложности 508 100 избирателей.

На втором месте, вопреки общероссийской тенденции, в регионе оказался не коммунист Николай Харитонов, а вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, которого поддержали 5,86% жителей области (34 822 человека). У представителя КПРФ — 3,62% (21 511 голосов), у кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,13% (18 598 голосов).

Как утверждают в областном избиркоме, явка — с учетом дистанционного голосования, в котором участвовали 61 228 человек — составила 70,74% (в целом по стране — 74,22%). На этот раз ее пытались повысить не только торговлей продуктами по сниженным ценам и мини-концертами. Избирателей угощали блинами и приглашали участвовать в розыгрыше квартир, автомобилей и других призов. Всего в регионе, согласно официальным данным, проголосовали 596 164 человека. На предыдущих самых результативных для действующего президента выборах, в 2018 году, за него отдали свой голос 76,35% калининградцев при явке 62,3%.

«Протестный» Калининград и «патриотичные» районы

Самым протестным по итогам нынешнего голосования оказался Калининград. В областном центре Владимир Путин набрал около 80%. В Ленинградском районе этот показатель составил 78,31%, в Московском — 81,07%, в Центральном — 78,22%. На втором месте — Владислав Даванков. В Ленинградском и Центральном районах количество проголосовавших за кандидата от партии «Новые люди» превысило 10%, в Московском районе оно составило 8,19%. За коммуниста Николая Харитонова отдали голоса 4,5-5%. Леонид Слуцкий от ЛДПР оказался наименее популярным в Калининграде кандидатом, набравшим 3,5-3,7%.

В большинстве остальных муниципалитетов региона количество голосов, отданных за Путина, составляет порядка 90%. Самым «патриотичным» оказался Мамоновский округ, где действующий президент получил 96,45% голосов. На втором месте — Гусевский округ с показателем 93,12%, на третьем — Советский, где Владимир Путин набрал 93,06%. Больше девяноста процентов голосов он также получил в Правдинском, Озерском, Нестеровском, Ладушкинском и Гвардейском округах. В Гурьевском, Зеленоградском, Янтарном, Черняховском, Славском, Неманском и Краснознаменском округах действующий президент набрал свыше 89%.

Несколько выбиваются из общей картины Пионерский и Светловский округа, где доля проголосовавших за Путина оказалась ниже 85% (в Пионерском — 82,88%, в Светлом — 84,93%), а количество поддержавших Владислава Даванкова превысило 5% (в Пионерском этот показатель составил 6,27%, в Светлом — 5,4%). В Светлогорске за действующего президента проголосовали 85,43%, при этом кандидат от «Новых людей» набрал 6,1%. Самый низкий результат Даванкова в Калининградской области зафиксирован в Советском округе: там он получил меньше одного процента. Вопреки явной тенденции Леонид Слуцкий от ЛДПР оказался в этом муниципалитете популярнее представителя КПРФ Николая Харитонова: 3,26% против 1,93%.





Явка в Калининграде не превысила 55%

Предварительные данные по явке в муниципалитетах, представленные в ГАС «Выборы» (как пояснили «Новому Калининграду» в избиркоме, в них не учтено дистанционное голосование), свидетельствуют, что самый низкий показатель зафиксирован в Калининграде. В Ленинградском районе он составил 54,81%, в Московском — 54,44%, в Центральном — 52,94%. Явку ниже 70% также показали Багратионовский (66,09%), Балтийский (66,37%) и Пионерский (68,34%) округа. Самые высокие показатели зафиксированы в Гусевском и Неманском округах: 85,06% и 85,69%.

Показателей по явке в муниципалитетах с учетом дистанционного голосования в областном избиркоме предоставить не смогли. При этом «Новый Калининград» зафиксировал сбой в работе системы. В воскресенье, 17 марта, около полудня журналист Оксана Майтакова зашла со смартфона на портал госуслуг, перешла оттуда на портал ДЭГ и дошла до бюллетеня, после чего закрыла приложение. Через четыре часа она вновь зашла с того же телефона тем же путем на портал ДЭГ и увидела сообщение «Выдан 1 бюллетень. Вам уже предоставлен доступ к бюллетеням дистанционного электронного голосования. Если Вы еще не проголосовали, перейдите к бюллетеням до 17.03.2024 21:15 по местному времени».

Поскольку время в сообщении отличалось от того, что было указано в памятках ДЭГ (20:00), «Новый Калининград» решил проверить, действительно ли бюллетень можно заполнить до 21:15. Однако в 21:10 голосование уже было недоступно.





В областном избиркоме прокомментировать сбой не смогли, предложив обратиться на горячую линию системы ДЭГ. Там порекомендовали позвонить на горячую линию портала госуслуг. Однако на горячей линии портала госуслуг снова направили на горячую линию ДЭГ. Утром в понедельник, 18 марта, на номер горячей линии дистанционного электронного голосования дозвониться не удалось: вызов завершается после первого звонка.

В целом количество действительных и недействительных бюллетеней (11 627, которые тоже учитывались при распределении голосов), учтенных на выборах в Калининградской области, несколько отличается от итоговой явки. Первый показатель, согласно ГАС «Выборы», составляет 594 658, второй — 596 164. Расхождение в областном избиркоме объяснить не смогли.

Текст: Елена Калугина, фото: Юлия Власова / Новый Калининград; скриншот с портала дистанционного электронного голосования