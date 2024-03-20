Погранпереход в Гжехотках остановил работу из-за перекрытой трассы в Польше

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Работа автомобильного пункта пропуска Мамоново-2 — Гжехотки блокирована на неопределенный срок из-за протестной акции в Польше. Об этом сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«По поступившей информации, сегодня с 9:00 пункт пропуска Мамоново 2 — Гжехотки не будет функционировать — польская сторона не будет принимать машины. Просим учесть при планировании поездок. Данная ситуация обусловлена протестами польских фермеров», — сообщил Лысков, уточнив, что ограничения продлятся до завершения забастовки.

«Протестующие третий месяц работники сельского хозяйства Польши объявили о Всепольской генеральной забастовке 20 марта, в среду. Акция пройдет по территории всей Польши (около 40 локаций). В результате протестной акции движение будет заблокировано сельхозтехникой не только в 16 воеводских столицах, но и в малых городах, на подъездных дорогах, автострадах и границах. <...>В частности, движение в течение дня будет перекрыто на трассе Гжехотки Е28. Ожидаются проблемы на польско-белорусских участках границы, на границах Польши с Германией, Литвой и Чехией», — отметил Лысков, уточнив, что протестующие требуют остановки импорт сельхозпродукции из Украины, выхода Польши из европейской экологической программы «Зеленый порядок» и восстановления польской животноводческой отрасли.

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