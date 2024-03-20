С погранпереходов на границе с Польшей вернулись 9 машин и 1 автобус

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В Польшу из Калининградской области 20 марта не смогли выехать девять автомобилей и один автобус. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной таможни.

Как стало известно ранее, автомобильный пункт пропуска Мамоново-2 — Гжехотки не пропускает автомобили с российской стороны в связи с забастовкой польских фермеров. С МАПП «Мамоново-2» вернулись 7 легковых автомобилей: по три с немецкими и польскими номерами, один — с чешскими. Также вернулся автобус сообщением Калининград — Сопот с пятью пассажирами.

Со стороны Польши с начала пикета на территорию Калининградской области въехал один автобус с польскими номерами, следовавший по маршруту Гданьск — Калининград. В нём находились 29 пассажиров.

«На втором пункте пропуска на российско-польской границе (это таможенный пост МАПП Багратионовск) вернулось две легковушки на немецких номерах», — сообщила «Новому Калининграду» руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова. По какой причине автомобили не смогли выехать в Безледы, в таможне уточнить не смогли.

Акции протеста стартовали по всей территории Польши 9 февраля. Сообщалось, что рабочие недовольны неконтролируемым наплывом товаров с Украины, пассивностью польских властей и решением Еврокомиссии продлить соглашение о беспошлинной торговле с Украиной до 2025 года.

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