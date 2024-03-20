Горсовет ограничил возраст и количество помощников депутата

Депутат городского совета Калининграда вправе иметь не более пяти помощников на общественных началах не младше 18 лет. Такую норму утвердил горсовет на заседании в среду, 20 марта.



Положение о помощнике поддержали 17 депутатов, 6 проголосовали против. Новая норма не устроила представителей фракции КПРФ.

«На комиссиях уже обсуждали это. И наша фракция считает, что не может быть больших требований, а тем более исключительных требований, ограничений и препятствий на нижестоящем уровне муниципального управления, — заявил депутат от КПРФ Сергей Севостьянов, — На самом деле в госдуме такого ограничения нет, в областной думе такого ограничения нет. <...> „Вкалывать“ можно с 14 лет, а быть помощником на общественных началах быть нельзя».

Депутат предложил проголосовать отдельно по предложениям о возрасте и количестве помощников, однако председатель горсовета Олег Аминов предложение отклонил, сославшись на то, что в начале заседания не были внесены предложения об изменении повестки заседания. «На сегодняшний день мы не рассматриваем вопросы, предложения и корректировки. Мы голосуем за предложенный проект решения», — заявил Аминов. «Я вношу предложения, прошу, чтобы в протоколе это было отражено, потом поговорим», — ответил Севостьянов.

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Согласно утверждённому положению, помощник депутата также должен владеть русским языком, быть дееспособным и не иметь судимости. Решение вступает в силу после официального опубликования.