Минспорта РФ: «Нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры»

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Россия не должна «категорично бойкотировать» Олимпийские игры 2024 года в Париже и запрещать своим спортсменам в них участвовать. Такое мнение на форуме «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий» озвучил министр спорта РФ Олег Матыцин, пишет ТАСС.

«Хочу еще раз отметить нашу позицию — нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них. Они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен», — сказал глава Минспорта.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентным давлением со стороны международного сообщества, но от этого не должны страдать спортсмены. Важно не переходить границы и не подписывать декларации, которые нарушают наше законодательство. В ближайшее время мы подготовим рекомендации, но финальное решение принимают сами спортсмены», — отметил он.

Напомним, 28 марта прошлого года МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам. Спортсмены будут выступать под флагом для индивидуальных нейтральных атлетов. Государственная символика РФ и Белоруссии будет под запретом. Кроме того, достижения россиян и белорусов не будут учтены в медальном зачете. Также 19 марта МОК сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать в церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. 

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