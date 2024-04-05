В отвечающей «за оптимизацию СМИ» «Медиасфере» работает 43 человека

Штат автономной некоммерческой организации «Медиасфера» на начало апреля составил 43 человека. Предметом деятельности АНО, в частности, является оптимизация СМИ. Об этом говорится в ответе правительства области на официальный запрос «Нового Калининграда».
«Предметом деятельности организации является подготовка, производство, выпуск и распространение периодических печатных изданий, организация и проведение конференций, оптимизация работы средств массовой информации Калининградской области, оказание помощи автономным некоммерческим организациям, содействие в удовлетворении потребностей населения Калининградской области в печатной информации, повышении ее качества и объема», — говорится в ответе на запрос.
В бюджете на обеспечение непрерывной деятельности организации по реализации мероприятий в сфере массовых коммуникаций предусмотрено 70 млн рублей.Как ранее сообщало правительство области, автономная некоммерческая организация «Медиасфера» будет заниматься информированием населения. В частности, в АНО должны войти районные газеты, которые в настоящее время подчиняются муниципальным властям.