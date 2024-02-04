Правительство региона выделило «Медиасфере» 70 миллионов рублей

Правительство Калининградской области предусмотрело в бюджете региона на 2024 год 70 млн рублей на финансирование деятельности АНО «Медиасфера». Об этом говорится в ответе пресс-службы правительства на запрос «Нового Калининграда».



Автономная некоммерческая организация «Медиасфера» будет заниматься информированием населения. Как отметили в правительстве, главный редактор нового учреждения еще не назначен. Формирование штата находится в ведении директора АНО Михаила Андриенко, ранее возглавлявшего районную газету Гурьевска.

Начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков в ноябре сообщил «Новому Калининграду», что в региональную «Медиасферу» войдут, в частности, районные газеты, которые в настоящее время подчиняются муниципальным властям.

Напомним, в 2024 году власти региона увеличили расходы на информирование населения. Если в прошлом году на эти цели было заложено 103 млн рублей, в текущем они возросли до 160 млн рублей.