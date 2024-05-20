Правительственное АНО «Медиасфера» начало выпуск печатной газеты

Правительственное АНО «Медиасфера» начало выпуск печатной газеты
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Бюджетное финансирование СМИ

Автономная некоммерческая организация «Медиасфера», имеющая отношение к правительству Калининградской области, начала выпуск печатной газеты «Большая районка». Главным редактором издания в выходных данных значится Елена Бурова, ранее возглавлявшая районную газету «Новости Пионерского» и Ассоциацию муниципальных газет Калининградской области.

В выходных данных говорится, что учредителем «Большой районки» является АНО «Медиасфера», тираж — 13500 экземпляров, издание распространяется бесплатно. Редакция располагается по адресу: г. Калининград, ул. Тюленина, 15 (по этому же адресу находится типография издательства «Страж Балтики»). 16 мая вышел второй номер газеты.

Как сообщало правительство области, автономная некоммерческая организация «Медиасфера» будет заниматься информированием населения. В частности, в АНО должны войти районные газеты, которые в настоящее время подчиняются муниципальным властям. В бюджете области на 2024 год на обеспечение непрерывной деятельности организации по реализации мероприятий в сфере массовых коммуникаций предусмотрено 70 млн рублей. Штат автономной некоммерческой организации «Медиасфера» на начало апреля составлял 43 человека. Предметом деятельности организации, в частности, является оптимизация СМИ. Об этом говорилось в ответе правительства области на официальный запрос «Нового Калининграда».

Ранее «Большая районка» выходила при финансовой поддержке Законодательного собрания Калининградской области и распространялась через сеть муниципальных районных газет.

БР-2.jpgФото: «Новый Калининград»

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