Заксобрание Калининградской области ограничило допуск СМИ на заседание (видео)

Законодательное собрание Калининградской области ограничило доступ средств массовой информации на свое заседание в четверг, 18 апреля. Сотрудники службы безопасности на входе в здание Заксобрания сообщили, что теперь журналисты допускаются на основе списков.



«У нас есть списки. Даже министр финансов значится в списках», — пояснили они. На вопрос, пустят ли представителей СМИ в здание Заксобрания, если планируется интервью с кем-то из депутатов, охранники ответить затруднились. Также они не смогли сказать, кто дал указание ограничить допуск журналистов, предложив обратиться в информационно-аналитическое управление органа власти. Сотрудники управления для комментариев в четверг оказались недоступны.

На прошлое заседание Заксобрания, которое состоялось 21 марта, журналиста «Нового Калининграда» не пустили под предлогом «отсутствия мест в зале». Журналист портала обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении законодательства и права депутатов на освещение их деятельности. В настоящее время заявление находится на рассмотрениие.

Заксобрание Калининградской области проводит свои заседания раз в месяц. Журналисты имеют право посещать эти заседания, участвовать в мероприятиях, которые организовывает Заксобрание, в пресс-конференциях, круглых столах и т.п. На 2024 год аккредитация журналистов органом власти не проводилась, информация об ограничении доступа «на основе списков» до СМИ не доводилась.

Отметим также, что ранее вход в здание был свободным.