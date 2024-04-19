Областное Заксобрание решило объявить аккредитацию СМИ на 2024 год

Законодательное собрание Калининградской области решило объявить аккредитацию СМИ на 2024 год. Соответствующее объявление появилось на сайте представительного органа в пятницу, 19 апреля.



Аккредитовать разрешается не более трех представителей от одного СМИ, для телевидения — не более трех съемочных групп. В заявку попросили включать «именно тех корреспондентов, которые регулярно освещают мероприятия» с участием депутатов.

В четверг, 18 апреля, региональное Заксобрание ограничило допуск средств массовой информации на свое заседание. Сотрудник службы безопасности заявил журналисту «Нового Калининграда», что теперь представителей СМИ пропускают по спискам.