Областное Заксобрание решило объявить аккредитацию СМИ на 2024 год

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Законодательное собрание Калининградской области решило объявить аккредитацию СМИ на 2024 год. Соответствующее объявление появилось на сайте представительного органа в пятницу, 19 апреля.

Аккредитовать разрешается не более трех представителей от одного СМИ, для телевидения — не более трех съемочных групп. В заявку попросили включать «именно тех корреспондентов, которые регулярно освещают мероприятия» с участием депутатов.

В четверг, 18 апреля, региональное Заксобрание ограничило допуск средств массовой информации на свое заседание. Сотрудник службы безопасности заявил журналисту «Нового Калининграда», что теперь представителей СМИ пропускают по спискам.

На прошлое заседание Заксобрания, которое состоялось 21 марта, сотрудника редакции «Нового Калининграда» не пустили под предлогом «отсутствия мест в зале». Журналист портала обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении законодательства и права депутатов на освещение их деятельности. В настоящее время заявление находится на рассмотрении.

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