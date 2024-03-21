Журналиста «Нового Калининграда» не пустили на заседание областного Заксобрания

Обозревателя «Нового Калининграда» Оксану Майтакову не пустили на очередное мартовское заседание Законодательного собрания Калининградской области в четверг под предлогом «отсутствия мест в зале». В информационно-аналитическом управлении парламента сообщили, что места предусмотрены только для тех СМИ, которые пишут про Заксобрание за деньги.



«На входе охранники попросили у меня паспорт, после чего позвонили куда-то и сказали, что доступ для меня ограничен, — рассказала Майтакова. — Я связалась с начальником информационно-аналитического управления Заксобрания Вадимом Мартынюком, он сообщил, что доступ ограничен в связи отсутствием мест в зале, поскольку в четверг в парламенте проходит презентация Гурьевского округа, запланирован отчет начальника УМВД Александра Сокрутенко».

Журналист выяснила, что на заседании присутствуют представители других СМИ — НТРК «Каскад», ГТРК «Калининград», радиостанции «Балтик Плюс». Вадим Мартынюк на это сообщил, что эти СМИ работают с Законодательным собранием по контрактам (освещают деятельность парламента за счет средств, выделяемых им из бюджета — прим. «Нового Калининграда»).

«Те, кто у нас по контрактам работает — да, для них места есть, мы предусматриваем, — сказал Вадим Мартынюк. — Мы не закрыли заседание, у нас идет трансляция на сайте, все условия созданы для журналистов». Майтакова обратила внимание, что журналисты приходят на заседание в первую очередь, чтобы иметь возможность напрямую задавать вопросы депутатам и другим его участникам, при онлайн-трансляции это невозможно. Вадим Мартынюк ответил, что журналисты «могут взять комментарии по телефону».

Отметим, что Оксана Майтакова освещала заседания регионального парламента много лет. «В первый раз я пришла в Облдуму в 2000 году, после этого 18 лет общалась с депутатами, изучала законопроекты, брала интервью у бывших спикеров — Владимира Никитина, Сергея Булычева, Марины Оргеевой. Задавала неудобные вопросы, но работа строилась на взаимном уважении, и ни разу не было такой ситуации, чтобы меня куда-то не пускали, — рассказала Майтакова. — С нынешним председателем Заксобрания Андреем Кропоткиным у нас тоже складывались нормальные рабочие отношения, пока он был главой горсовета Калининграда. Могу предположить, что ему не понравился мой вопрос о том, есть ли социальное обременение у масштабных инвестпроектов, который я задала ему после февральского заседания парламента. Через несколько дней после того заседания мне позвонили из Заксобрания и сказали, что хотят ограничить доступ для СМИ из-за роста заболеваемости гриппом и ковидом. На это я предоставила им данные Роспотребнадзора, что заболеваемость наоборот снижается. Мне ничего не ответили, но осталось ощущение, что больше на заседания меня не пустят, чтобы я не могла задавать прямые вопросы. Очень надеюсь, что ситуация изменится, наши депутаты преодолеют все же свою несмелость и будут готовы даже к самым неприятным вопросам со стороны журналистов».

Напомним, ранее «Новый Калининград» проанализировал реестр из 24 масштабных инвестиционных проектов, под реализацию которых были выделены земельные участки без торгов. Выяснилось, что минимальное число инвесторов заявили о намерении вложиться в строительство объектов социальной инфраструктуры. Журналист портала спросила у председателя Заксобрания, не планируется ли внести в закон поправки, закрепляющие необходимость возведение социальной инфраструктуры крупными застройщиками. На это председатель парламента Андрей Кропоткин ответил, что в масштабных стройках есть социальная ориентация.

Журналист «Нового Калининграда» обратилась в прокуратуру Калининградской области по вопросу законности ограничения доступа СМИ на заседания Заксобрания.

