«Ведомости»: губернатор Калининградской области может пойти на повышение

В ближайший месяц может произойти несколько губернаторских отставок. Кандидатом на повышение рассматривается губернатор Калининградской области Антон Алиханов, пишут в понедельник «Ведомости» со ссылкой на источник.



Издание пообщалось с четверыми собеседниками, близкими к администрации президента. По словам одного из них, отставки будут точечные, их будет одна-две, не исключен переход глав регионов на федеральный уровень и, наоборот, назначение на губернаторские посты бывших федеральных чиновников. Второй источник «Ведомостей» говорит, что может быть до трех отставок, причем ротация затронет тех, у кого срок полномочий истекает позже 2024 г.

Среди возможных «отставников», которые могут пойти на повышение, «Ведомости» называют главу Нижегородской области Глеба Никитина и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Один из источников назвал губернатора Калининградской области Антона Алиханова (об этом писал и «Коммерсантъ»). Начальник управления по информполитике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сказал «Ведомостям», что в регионе ничего не известно об уходе Алиханова.