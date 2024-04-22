Губернатор Калининградской области Алиханов: «Кант для нас — наш русский трофей»

Кант — это русский трофей, как и все в Калининградской области. Такое мнение высказал губернатор региона Антон Алиханов во время пленарной сессии Международного кантовского конгресса «Мировое понятие философии», который открылся в понедельник, 22 апреля, в БФУ им. И. Канта. Мероприятие посвящено 300-летию с дня рождения великого философа.



«Мы находимся в той точке исторического развития, когда, наверное, от России не ждут ни празднования юбилея Канта, ни вообще разговоров о Канте. У нас, особенно на Западе, и западная пресса, если поднимает этот вопрос, то пишет о России как о чем-то чуждом Иммануилу Канту, — отметил глава региона. — Мы считаем здесь, что о Канте говорить можно и нужно, и на это есть две причины».

Первая причина, по словам губернатора, — общефилософская, которая касается российской истории. «Общефилософская идея состоит в том, что еще со времен Сократа лучшая форма уважения к философу — это диалог. Философ должен быть таким живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить с ними, интерпретировать в духе времени, о чем сегодня, я так понимаю, мы будем много говорить. Напротив, если философа превращать в такого золотого идола, упасть перед его величием, отбивать этому идолу поклоны, произносить только правильные ритуальные слова — это, наоборот, было бы наивысшей формой неуважения к философу и таким настоящим убийством философа. Мы здесь считаем, что Кант заслуживает нашего уважения, а значит, идейное наследие Канта заслужило и дискуссии, а не просто ритуального восторга».

Вторая причина, по словам губернатора, в том, что «Кант для нас — это наш русский трофей, как и все что вы видите в Калининградской области». «Как известно, любой рачительный хозяин должен разобраться, что же досталось ему по наследству. Конечно, русская мысль часто оппонировала Канту, боролась с ним. Но стоит задаться вопросом, почему Кант вызывал у нас такую реакцию, — добавил Алиханов. — Есть еще и другой вопрос, которым тоже можно задаться: а что если бы Семилетняя война закончилась иначе и Восточная Пруссия стала бы нашей? Уже тогда мог бы состояться русский философ Кант, как он повлиял на нашу мысль, на нашу культуру, и как она повлияла бы свою очередь на него».

Антон Алиханов добавил, что «сейчас мы находимся в центре мощнейшей когнитивной войны, где отчасти наш противник пытается прикрыться кантовским наследием». «Противопоставить ему, на наш взгляд, можно было бы нашу русскую интерпретацию Канта, именно поэтому нам нужна масштабная ревизия, такой перепросмотр всего кантовского наследия, исходя из нынешних задач, которые стоят перед нашей историей, перед нашим мышлением», — сказал Алиханов.

Во время выступления на V съезде Российского общества политологов, который прошел в феврале в Светлогорске, Антон Алиханов связал причины «военного конфликта на Украине» с трудами Иммануила Канта. После речи губернатора калининградцы обеспокоились судьбой наследия философа в регионе. В соцсетях главу региона просили разъяснить, расценивать ли его высказывания как «полный запрет» Канта. Алиханов в ответ посоветовал «не читать советских газет».