Госучреждения Калининградской области вывели из-под штрафов за герб

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Государственные учреждения и унитарные предприятия Калининградской области вывели из-под штрафов за нарушение порядка использования герба Калининградской области. Изменения в соответствующий Уставный закон подписал губернатор Антон Алиханов, документ опубликовали в среду, 24 апреля, на портале правовой информации. Ранее он был принят на заседании регионального Заксобрания.

Изменения в законодательство были инициированы областной прокуратурой. Как поясняли в надзорном ведомстве, до внесения изменений герб разрешалось ставить на бланках и печатях регионального заксобрания, губернатора, правительства области и ряда других ведомств. Вместе с тем изображение этого символа «целесообразно использовать» также на бланках и печатях государственных и унитарных предприятий. До включения в перечень им грозил штраф в размере от 800 тысяч до 1 млн рублей в соответствии с Кодексом Калининградской области об административных правонарушениях.

При обсуждении законопроекта на профильном комитете Заксобрания депутаты предлагали доработать его и распространить также на муниципалитеты, Общественную палату региона и уполномоченного по правам ребенка. Эти структуры в измененный Уставный закон не включили.

В 2023 году общественная организация «Совет жителей региона» была оштрафована на 900 тысяч рублей из-за того, что использовала на бланке своего письма изображение герба Калининградской области. Административное дело по этому поводу возбудило региональное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике. Организацию «Совет жителей региона» возглавляет Антон Гендриксон, бывший оппозиционный депутат Окружного совета Пионерского.

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