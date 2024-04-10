Из-под штрафов за герб в регионе предложили вывести еще ряд структур

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Депутаты регионального заксобрания предложили прокуратуре доработать законопроект, который позволяет вывести из-под штрафов за использование герба Калининградской области ряд ведомств. Помимо государственных и унитарных предприятий в перечень рекомендовали включить муниципалитеты, Общественную палату региона и уполномоченного по правам ребенка. Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета заксобрания в среду, 10 апреля.

«Почему мы вот этим вопросом занялись? Потому что у нас министерство по муниципальному развитию подняло вопрос на межведомственной группе о том, что им переданы полномочия о привлечении к административной ответственности и что среди бюджетных государственных учреждений достаточное количество лиц, которых возможно привлечь по этой статье (о нарушении правил использования герба и флага Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“) к административной ответственности», — пояснила представитель областной прокуратуры.

Заслушав доклад, парламентарии указали, что герб Калининградской области используют в том числе муниципалитеты. Присутствовавший на заседании председатель Общественной палаты Игорь Селиванов обратил внимание, что организация и ее аппарат тоже ставит на документах этот символ. Он отметил, что «некрасиво было бы, если бы Общественная палата нарушала законодательство». Депутат Евгений Ган предложил внести в перечень также уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области.

Высказанные замечания решили обсудить на отдельном заседании комитета. При этом внесенный прокуратурой документ одобрили к принятию в первом и втором чтениях.

Сейчас герб Калининградской области разрешено ставить на бланках и печатях регионального заксобрания, губернатора, правительства региона и ряда других ведомств. Нарушение правил использования этого символа грозит для юрлиц штрафом в размере от 800 тысяч до 1 млн рублей.

В 2023 году общественная организация «Совет жителей региона» была оштрафована на 900 тысяч рублей из-за того, что использовала на бланке своего письма изображение герба Калининградской области. Административное дело по этому поводу возбудило региональное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике. Организацию «Совет жителей региона» возглавляет Антон Гендриксон, бывший оппозиционный депутат Окружного совета Пионерского.

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