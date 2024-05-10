Госдума утвердила Михаила Мишустина в должности премьер-министра

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 10 мая утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя Правительства России. Как сообщает «Коммерсант», его поддержали четыре из пяти парламентских фракций — воздержались депутаты от КПРФ.



375 депутатов проголосовали за назначение Мишустина. 57 парламентариев от голосования воздержались. «Против» никто не высказался. Всего в голосовании участвовали 432 депутата из 450. После завершения голосования Михаил Мишустин сказал, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в ближайшие дни.

Михаил Мишустин был назначен премьер-министром по предложению президента Путина в январе 2020 года в связи с отставкой предыдущего премьера Дмитрия Медведева. 10 мая вновь избранный президент Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму.