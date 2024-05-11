ЦИК: выборы губернатора Калининградской области должны пройти в сентябре

Выборы глав Хабаровского края, Кемеровской, Калининградской областей в случае утверждения их нынешних руководителей Госдумой на министерские посты в новом правительстве пройдут уже в сентябре. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в субботу, 11 мая.

«В соответствии с федеральным законом выборы губернаторов Кемеровской, Калининградской областей и Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре», — сказал он.

Единый день голосования состоится 8 сентября.

Ранее в субботу стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин внес кандидатуру губернатора Антона Алиханова на пост главы Минпромторга.