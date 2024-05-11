Мишустин внес в Думу кандидатуру Антона Алиханова на пост главы минпромторга

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Думу кандидатуры нового состава правительства. Среди них — кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, сообщает РБК.

Алиханова предлагают на пост министра промышленности и торговли.

Также на пост министра транспорта Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта. На должность министра энергетики выдвинут губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев.В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут, которая до этого была первым заместителем министра. Министром спорта вместо Олега Матыцина предложили назначить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Свои посты в новом составе Правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

Кандидатуры на посты заместителей председателя правительства:

первый вице-премьер — Денис Мантуров (ранее был просто зампредом и возглавлял Минпромторг);

вице-премьер по транспорту — Виталий Савельев (возглавлял Минтранс, до этого — «Аэрофлот»);

вице-премьер — Дмитрий Патрушев (занял место Виктории Абрамченко в связи с ее переходом на другую работу);

вице-премьер — Александр Новак (будет курировать экономблок в связи с переходом Андрея Белоусова на новую работу);

вице-премьер — Дмитрий Григоренко (под его координацию перейдет цифровое развитие и связь, а также Федеральная антимонопольная служба);

вице-премьер и полпред на Дальнем Востоке — Юрий Трутнев;

вице-премьер Дмитрий Чернышенко (к курируемым сферам деятельности добавятся Минпросвещения и Росмолодежь);

вице-премьер Марат Хуснуллин;

вице-премьер Алексей Оверчук;

вице-премьер Татьяна Голикова (в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей).

Госдума должна рассмотреть кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров — 14 мая.

Их назначение впервые пройдет по новой процедуре: в соответствии с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию, Госдума утверждает как кандидатуру самого премьера, так и кандидатуры вице-премьеров и министров (за исключением глав силовых ведомств, МИДа и Минюста). Ранее она эти кандидатуры согласовывала. После утверждения кандидатур Госдумой вице-премьеров и министров назначает президент.