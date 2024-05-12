«Большая честь»: Алиханов прокомментировал предложение возглавить Минпромторг

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «большой честью» предложение возглавить Минпромторг РФ. Об этом он заявил в небольшом телефонном интервью политическому обозревателю «Комсомольской Правды» Александру Гамову.

«Ну, конечно, для меня это большая честь — получить предложение такого уровня. Это и большой вызов. И я понимаю всю ответственность. Будем работать», — сказал Алиханов.

На вопрос, отпустит ли его Калининград, губернатор предпочёл не «давать эмоциональный ответ». «Могу сказать, что те годы, которые я жил и работал в регионе, были лучшими из прожитых мною вот на настоящий момент», — сказал он.

11 мая стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин внёс кандидатуру губернатора Антона Алиханова на пост главы Минпромторга. В случае её утверждения выборы нового главы региона пройдут 8 сентября.

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