«Большая честь»: Алиханов прокомментировал предложение возглавить Минпромторг

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «большой честью» предложение возглавить Минпромторг РФ. Об этом он заявил в небольшом телефонном интервью политическому обозревателю «Комсомольской Правды» Александру Гамову.
«Ну, конечно, для меня это большая честь — получить предложение такого уровня. Это и большой вызов. И я понимаю всю ответственность. Будем работать», — сказал Алиханов.
На вопрос, отпустит ли его Калининград, губернатор предпочёл не «давать эмоциональный ответ». «Могу сказать, что те годы, которые я жил и работал в регионе, были лучшими из прожитых мною вот на настоящий момент», — сказал он.11 мая стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин внёс кандидатуру губернатора Антона Алиханова на пост главы Минпромторга. В случае её утверждения выборы нового главы региона пройдут 8 сентября.