«Большая честь»: Алиханов прокомментировал предложение возглавить Минпромторг

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «большой честью» предложение возглавить Минпромторг РФ. Об этом он заявил в небольшом телефонном интервью политическому обозревателю «Комсомольской Правды» Александру Гамову.



«Ну, конечно, для меня это большая честь — получить предложение такого уровня. Это и большой вызов. И я понимаю всю ответственность. Будем работать», — сказал Алиханов.

На вопрос, отпустит ли его Калининград, губернатор предпочёл не «давать эмоциональный ответ». «Могу сказать, что те годы, которые я жил и работал в регионе, были лучшими из прожитых мною вот на настоящий момент», — сказал он.