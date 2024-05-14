СМИ: задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ

СМИ: задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, возглавляющий управление кадров Минобороны РФ, задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства также уточнил, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ, и следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.

В чем именно подозревают начальника управления (на эту должность он был назначен в мае 2023 года), пока не уточняется, однако это уже второе уголовное дело в министерстве, которое расследуется на фоне смены руководства. В конце апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, а 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить занимавшего пост первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны, а прежний министр обороны Сергей Шойгу получил пост секретаря Совета безопасности России.

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