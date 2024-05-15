СМИ назвали основных кандидатов на пост губернатора Калининградской области

Основными кандидатами на пост губернатора Калининградской области стали нынешний первый зампредседателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев и замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к президенту и Минпромторгу.



Елисееву 53 года. В Калининградскую область он приехал в 2016 году и стал замруководителя аппарата правительства. Затем он четыре года работал главным федеральным инспектором по Калининградской области аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. С 2021 года работал первым заместителем председателя правительства Калининградской области. В июле 2022 Елисеев был назначен главой кабинета министров Херсонской области, где проработал до ноября 2022. В это время в регионе проходил референдум по вхождению в состав России. В конце осени 2022 Елисеев вернулся в Калининград на прежнюю должность.

Беспрозванных 45 лет. С 2003 года он работал в Барнауле в компании МТС на разных должностях, а затем в Воронежской области — директором филиала компании. В 2012 году он пришёл в правительство Воронежской области на пост зампреда.

В 2016 году Беспрозванных перешёл в Минпромторг, где год проработал директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления, а затем стал замминистра промышленности и торговли. Беспрозванных — выпускник «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

После назначения Антона Алиханова на пост министра промышленности и торговли РФ Сергей Елисеев исполняет обязанности губернатора Калининградской области. «Дальше должен быть указ президента о назначении врио на период до выборов», — сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. Новые губернаторские выборы в Калининградской области должны пройти 8 сентября, в единый день голосования.