Антон Алиханов официально стал федеральным министром

Антон Алиханов покинул пост губернатора Калининградской области. Указом президента России Владимира Путина он назначен главой Министерства промышленности и торговли РФ.

Ранее кандидатуру Алиханова внес в Госдуму премьер-министр РФ Михаил Мишустин, она была утверждена 14 мая.

Исполняющим обязанности губернатора Калининградской области стал первый региональный вице-премьер Сергей Елисеев. «Дальше должен быть указ президента о назначении врио на период до выборов. Информации о кандидатах у меня нет», — сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. Новые губернаторские выборы в Калининградской области должны пройти 8 сентября, в единый день голосования. По неофициальной информации среди кандидатов — один из бывших охранников президента Владимира Путина, а сейчас вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв.

Напомним, Антон Алиханов выиграл губернаторские выборы 10 сентября 2017 года . До этого почти год возглавлял область в качестве временно исполняющего обязанности губернатора, а еще ранее, с сентября 2015 года, занимал пост вице-премьера областного правительства. Губернатором он стал после отставки Евгения Зиничева, став самым молодым главой региона в истории России (что характерно, после назначения на пост главы минпромторга в 37 лет он стал самым молодым членом действующего правительства РФ). Указ о его назначении на должность временно исполняющего обязанности губернатора был подписан президентом страны Владимиром Путиным спустя 3 недели после 30-летия Алиханова. В 2022 году переизбрался на пост губернатора Калининградской области.

До и после выборов Антон Алиханов попал в два медиаскандала, вышедших на федеральный уровень. В октябре 2017 года на брифинге для СМИ на вопрос, почему правительство не вернет компенсации за детский сад семьям, которые не являются малоимущими, ответил : «По кочану». Ранее, в январе того же года, он отправился в поездку по региону в куртке с нашивкой, на которой был изображен силуэт Андрея Паршина, вместе с отцом в 2013 году устроившего стрельбу в метро по уроженцу Дагестана и ставшего символом ультраправых.

При Антоне Алиханове началась масштабная застройка калининградского побережья. В числе наиболее одиозных проектов — строительство комплекса с апартаментами на променаде в Светлогорске, массовое возведение многоэтажных комплексов на окраинах Светлогорска и Зеленоградска. Кроме того, речь о застройке Рыбного поселка в Пионерском, поселка Зори под Светлогорском, появлении курорта «Белая дюна» под Янтарным и т.д. Под предлогом масштабности этих инвестпроектов земля под них выделяется бесплатно и без торгов.

Вместе с тем во время руководства Антоном Алихановым Калининградской областью так и не были введены в строй важные для региона социальные и инфраструктурные объекты, проекты которых начал еще его предшественник Николай Цуканов: в частности, онкоцентр (заявлялось, что он готов, но сейчас проходит лицензирование) и газопровод в Балтийск.

Также Алиханов принял спорное решение о сносе Дома Советов, вызвавшее неоднозначную реакцию в обществе. На территории Дома Советов, по словам Алиханова, запланирован «Русский парк» — однако его проект так и не был представлен. Кроме того, он запомнится калининградцам возведением велодорожек — при этом главная из них, получившая неофициальное название «от косы до косы», также до сих пор не достроена (официальный срок ввода второй очереди — от Приморья до Балтийска — 2026 год).

В «актив» Алиханову можно записать подготовку к матчам Чемпионата мира по футболу 2018 года, реконструкцию улицы Баранова, реконструкцию поселка Железнодорожного, вывод колонии из средневекового замка Тапиау в Гвардейске. Также во время его губернаторства началась реконструкция ряда памятников архитектуры инвесторами с привлечением региональных субсидий за частные деньги; фасадов исторических зданий на средства ФКР и областного бюджета — все это во многом связано с туристическим бумом, случившимся из-за резкого сокращения турпотока за рубеж.